Bénin : le tribunal tranche sur le dossier de cadavre retrouvé dans une valise

Send an email

Le mardi 28 Janvier 2020, une femme et deux hommes ont été mis sous mandat de dépôt, après avoir été présentés au procureur de la république du tribunal de première instance de Parakou. Comparus, ce mardi 4 Février 2020, dans une procédure de flagrant délit de profanation de cadavre, ils ont été condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis et au payement de 20 milles francs d’amende.

Les trois personnes impliquées dans la profanation de cadavre à Parakou et mis sous mandat de dépôt le 28 Janvier, ont été condamnées ce mardi 4 Février 2020 par le tribunal de première classe de la ville métropole du septentrion. Selon « Frisson Radio » qui a relayée l’infirmation, ils ont comparu hier dans une procédure de flagrant délit. Au terme du procès, il a été prononcé contre elles une peine d’emprisonnement de six (06) mois avec sursis et le payement d’une amende de 20.000 FCFA chacun.

Pour rappel, le corps du petit Daniel a été retrouvé dans une rue à Parakou, Selon les investigations, le petit Daniel, qui souffrait de la drépanocytose, a été confié à un centre de prières, depuis septembre, par ses parents qui nourrissaient ainsi le désir de voir leur garçon guérir de sa maladie. Mais un soir, en voulant prendre son bain, le petit glissa et ne survit pas à cette chute. Informés de la situation, les parents de Daniel qui vivaient à Cotonou ont réclamé le corps de leur enfant. Une dame, membre du centre de prière, a donc décidé de transporter le corps sans vie du petit Daniel de Parakou à Cotonou, dans un bus de transport en commun. Mais arrivée à destination, elle s’est rendue compte de la disparition de la valise dans laquelle elle avait dissimulé le corps. En effet, la valise aurait été frauduleusement soustraite par un individu. Se rendant compte plus tard qu’il venait de voler un cadavre, il a dû abandonner la valise et son contenu dans la rue.