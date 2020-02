Bénin: le Procureur Mario Mètonou se prononce sur le meurtre de la petite Gracia

Ce mardi 11 février 2020, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou, Elon’m Mario Mètonou était face à la presse à Cotonou. L’objectif de cette sortie médiatique est de faire le point de la procédure enclenchée dans le dossier du meurtre de la petite Gracia Prunelle.

Les présumés auteurs du meurtre de la Petite Gracia Prunelle risquent gros. Deux chefs d’accusation sont retenus contre les mis en cause. Ils sont poursuivis pour assassinat et pratique de charlatanisme. Selon le Procureur, ces faits sont prévus et punis par les articles 458, 468 à 471 et 475 du code pénal en vigueur en République du Bénin.

Pour ses deux chefs d’accusation, les présumés auteurs de cet assassinat qui seraient à la recherche d’organes humains, risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Le Procureur a d’ailleurs promis que justice sera faite à travers une condamnation exemplaire, pour décourager à jamais ces genres d’actes. Déposés en prison, les mis en cause dans ce dossier seront jugés en Mars 2020.

Rappel des faits…

Gracia Prunelle, âgée de 7 ans avait disparu dans la soirée du lundi 03 février 2020. Sa maman a très tôt soupçonné un employé d’une boutique de vente de liqueur à proximité. Ce dernier a nié les faits, et s’est même présenté à la police pour porter plainte contre la mère de la petite pour diffamation. Mais comme tous les indices des investigations conduisaient vers lui, la police l’a interpellé.

Au cours de l’interrogatoire, il a avoué son crime, avant de conduire la police sur les lieux où il avait caché le corps sans vie, dépourvu de certains organes sensibles de la petite Gracia. Il a par la suite dénoncé son complice qui s’était réfugié à Adjohoun, dans le département de l’Ouémé après l’éclatement de l’affaire. Mais il a été lui aussi arrêté le samedi 8 février 2020 par la police républicaine. Tous les regards sont désormais tournés vers le procès prévu pour Mars 2020, pour connaitre la peine qui sera infligée aux deux prévenus.