Bénin : le ministère public demande l’abandon de charge contre Zinsou

Les avocats de l’ancien premier ministre Lionel Zinsou étaient, ce jour mardi 4 Janvier 2020, devant la cour d’appel de Cotonou dans le cadre de la poursuite du dossier de dépassement de dépenses de campagne. Mais au procès, ce matin, le ministère public a demandé à la Cour d’abandonner les charges de faux et usage de faux contre l’ex-premier ministre Lionel Zinsou.

Au cour de l’audience de ce mardi 4 Janvier 2020, devant la cour d’appel de Cotonou, audience relative au dossier de production de fausse attestation ou de certificat falsifié et de dépassement de frais de campagne dans lequel l’ex-premier ministre béninois et candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, est impliqué, on enregistre un allègement de charge. En effet, le ministère public a demandé à la Cour d’abandonner certaines charges contre le mis en cause. Il s’agit notamment de la charge de production de fausse attestation. En effet, dans son réquisitoire, Le ministère public a demandé aux juges d’abandonner partiellement la décision prononcée le 3 Août 2019 en première instance.

Dans sa plaidoirie, le principal avocat de la défense, maître Robert Dossou, après avoir pris acte qu’il n’y a aucune preuve ni en première instance ni en appel dans le dossier de poursuite de son client et que le silence de Lionel Zinsou, sur ces deux faits, ne serait servi de preuve aux juges, a précisé que le juge, en rendant sa décision, a violé tous les principes du droit pénal. Selon lui, son client a été condamné par le juge alors que ce dernier ne détient aucune preuve pour appuyer sa décision. Sur la question relative au dépassement de fonds de campagne, Me Robert Dossou a estimé que, du moment où la Cour des comptes n’a pas fait la constatation de dépassement de fond et n’a produit aucun rapport au procureur, ce dernier ne peut pas s’auto-saisir de l’affaire. Il conclut que l’action publique du ministère public est irrévocable pour ce qui concerne le dépassement de fonds de campagne. Les charges de fausse attestation n’étant pas non plus constituées, Me Robert Dossou demande à la Cour d’infirmer la décision du juge de première instance et de prononcer une relaxe pure pour son client. L’ancien ministre sera fixé sur son sort le 18 Février prochain.