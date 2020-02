Bénin: le Préfet du Borgou au chevet du policier rescapé de l’attaque de Kérémou

Le policier rescapé de l’attaque d’un poste de police à Kérémou est, depuis quelques jours, hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou-Alibori (CHUD B-A) . Ce mercredi 12 février 2020, Djibril Mama Cissé, Préfet du Borgou, est allé à son chevet pour lui dire ses mots d’encouragement.

Conduit d’urgence à l’hôpital de zone de Kandi, suite à l’attaque perpétré par des individus non identifiés sur le poste de police de Kérémou, l’une des victimes continue, à présent, les soins au CHUD B-A. Le Préfet du Département du Borgou s’est rendu à son chevet pour lui témoigner le soutien du Chef de l’Etat. « Je suis allé au chevet de ce brave agent de la police républicaine pour lui témoigner du soutien du Chef de l’État et de son gouvernement », a-t-il fait savoir. Il n’a pas manqué de présenter ses sincères condoléances à la famille de l’agent de police décédé au cours de cette attaque.

Dans la soirée du dimanche 9 février, la police républicaine a apporté des clarifications sur l’attaque du poste de police de Kérémou (Banikoara). Selon les autorités policières, les auteurs de cette attaque ont fait « usage de leurs machettes et de leurs armes pour agresser les hommes avant de mettre feu au poste construit en matériaux sommaires dans cette zone frontalière et isolée ». Le bilan fait état d’un policier décédé et un second blessé. Selon les autorités, cette attaque serait l’oeuvre des braconniers, mécontents du renforcement de sécurité dans la zone.