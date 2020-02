Bénin: Le ministre AGBENONCI décroche une place au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine

Au terme de la 33 ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba les 9 et 10 février 2020, le Bénin vient d’être élu au Conseil de Paix et de Sécurité de l’institution

Le ministre AGBENONCI décroche une place pour le Bénin au terme de la 33 ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba les 9 et 10 février 2020. En effet le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération M. Aurelien AGBENONCI qui a suivi de bout en bout les travaux au nom du Chef de l’État, le président Patrice TALON a été élu au Conseil de Paix et de Sécurité de l’institution et siégera à ce Conseil pour un mandat de deux ans (2020-2022).