Bénin : l’appel interjeté par Lionel Zinsou examiné ce jour

Renvoyé sous quinzaine lors de l’audience du mardi 7 janvier 2020, le procès en appel relatif au dossier dit de production de fausse attestation ou de certificat falsifié et de dépassement de dépense de campagne dans lequel l’ex-premier ministre béninois et candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, a été condamné en première instance, n’a pu se tenir le 21 Janvier. L’un de ses avocats a sollicité un renvoi, au motif qu’aucune pièce n’a été produite par le ministère public. L’audience devait donc reprendre ce jour.

Dans son verdict du 2 août 2019, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou avait déclaré Lionel Zinsou coupable d’usage de faux et dépassement de fonds de campagne. Il l’a condamné à 5 ans d’inéligibilité à toutes les élections à venir en République du Bénin, six mois d’emprisonnement assorti de sursis et une amende de cinquante millions francs Cfa. Mais, pour l’accusé et son avocat, le faux dont on l’accuse n’existe pas. Me Robert Dossou défend qu’aucune pièce n’a été produite par le ministère public de même qu’aucune infraction n’a été constituée dans ce dossier. Il parle d’un jugement plutôt politique qui n’a aucun fondement en droit et interjette appel. Le mardi 7 Janvier 2020, la Cour d’Appel de Cotonou a examiné l’appel interjeté par la défense de Lionel Zinsou dans le dossier de dépassement de frais de campagne. Le dossier n’ayant pas connu de dénouement, ce mardi, la Cour a décidé de le renvoyer sous quinzaine. A l’audience du mardi 21 janvier 2020 devant la Cour d’appel de Cotonou, le dossier a été une fois encore renvoyé. Cette fois-ci, au 4 février 2020. C’est à la demande de Me Robert Dossou, le conseil de l’accusé.

Pour rappel, Lionel Zinsou avait été condamné au Tribunal de première instance de Cotonou à 5 ans d’inéligibilité, 6 mois de prison avec sursis et 50 millions FCFA d’amende. Dans une ordonnance rendue en décembre 2019, la Cour africaine des droit de l’Homme et des peuples (CADHP) a refusé d’exiger la suspension de la condamnation de Lionel Zinsou, à la demande d’un requérant anonyme. Au lendemain de sa condamnation, Lionel Zinsou a affirmé comme sa défense, qu’il était victime d’un acharnement politique. Il dit avoir été averti par des bruits de couloir de ce qu’il pourrait y avoir des assauts pour empêcher sa candidature à la présidentielle de 2021. Visiblement, tout porte à croire que les bruits de couloir n’étaient pas très loin de la réalité, car, avec cette condamnation, Lionel Zinsou ne pourra pas être candidat en 2021.