Bénin: lancement des travaux de bitumage de l’axe Wadon – Adjarra – Porto-Novo

Le ministre des infrastructures et des transports a procédé, ce vendredi 21 février 2020, au lancement des travaux de bitumage et d’aménagement de la route nationale RN 36: Axe Wadon – Adjarra – Porto-Novo et ses bretelles RN 36-Centre de Santé de Honvié, Marché Adjarra-RN 11.

La route nationale RN 36: Axe Wadon – Adjarra – Porto-Novo et ses bretelles RN 36-Centre de Santé de Honvié, Marché Adjarra-RN 11, d’un itinéraire total de 18 kilomètres 500 sera bientôt une réalité pour le bonheur des usagers en général et des populations de la cité des « Aïnonvis » en particulier. Le lancement des travaux d’aménagement et de bitumage de ces infrastructures a été fait ce vendredi 21 février 2020 par le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé HÊHOMEY, entouré pour la circonstance de ses collègues Mathys Adidjatou et Jean-Claude Dona Houssou, ministre de l’énergie, Karimou Salimane, de l’enseignement maternel et primaire et des personnalités administratives comme le maire Michel Honga, le préfet Joachim Apothy, ainsi que des parlementaires du département.

C’est le site de l’Institut national de la Jeunesse, de l’Education physique et des Sports (Injeps), dans la commune d’Adjarra qui a abrité cette cérémonie officielle de lancement de cette infrastructure routière. La population d’Adjarra et des communes environnantes ne se sont pas fait prier pour être des témoins oculaire du lancement de ce projet dont l’impact du point de vue développement sur la zone n’est plus à démontrer.