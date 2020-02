Bénin : la police républicaine s’inquiète des désertions et décès en son sein

A travers un questionnaire anonyme, la haute hiérarchie policière exprime ses inquiétudes face aux désertions récurrentes et aux décès au sein des flics.

Dans le questionnaire anonyme adressé à tous les flics où ils doivent mentionner leur grade, unité et date d’incorporation, l’Inspection générale de la police républicaine affirme que depuis un certain temps, la police républicaine est secouée par le phénomène des désertions et décès qui inquiètent et émeuvent la haute hiérarchie policière et menacent sérieusement la sécurité du pays. Il a été donc soumis aux flics une série de questions pour circonscrire le mal. Entre autres, les causes, les effets de ce phénomène et les propositions pour faire limiter ou enrayer totalement ce phénomène.

Les réponses au questionnaire doivent parvenir directement sous pli fermé au siège provisoire de l’Inspection générale de la police républicaine dans un délai raisonnable.