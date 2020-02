Bénin: la drogue circule sous plusieurs formes dans les collèges

Send an email

Le vendredi 07 février 2020, les Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, celui de la Santé Publique, les autorités judiciaires, et des responsables de la police républicaine ont tenu une séance de travail à Cotonou. Au menu de cette rencontre à laquelle ont aussi participé des parents d’élèves et responsables d’établissements, les autorités ont évoqué la question de la consommation des stupéfiants dans les collèges. Une situation face à laquelle le Gouvernement compte sévèrement sévir.

La consommation de stupéfiants prend de l’ampleur dans les collèges et lycées du Bénin. Un triste constat fait par les autorités qui comptent désormais taper du poing sur la table. Un cas dans lequel cinq élèves sont impliqués a été évoqué pour appuyer le constat. Il s’agit d’une fête d’anniversaire au cours de laquelle ces élèves ont consommé un gâteau « préparé avec du cannabis dans le mois de janvier 2020 ». Ce dossier est déjà confié à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid).

Les investigations menées ont montré que la consommation et la commercialisation de la drogue en milieu scolaire ne date pas d’aujourd’hui. Cette drogue circule dans les collèges sous forme de pilules, de bonbons, de gâteaux, de jus de fruit, jus de bissap. Les auteurs de cette activité malsaine seraient pour la plupart des personnes externes aux collèges. Selon le ministre Mahougnon Kakpo, il s’agit d’un phénomène dangereux pour la santé mentale et physique des élèves. C’est pourquoi le Gouvernement prend déjà des dispositions pour y mettre fin.

La responsabilité des parents d’élèves et responsables d’établissements interpellée

En dehors des actions qui seront menées par les autorités dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, invite les parents d’élèves et les chefs d’établissements à prendre leur responsabilité. Les fonctionnaires de la police républicaine sont aussi invités à apporter leur contribuer afin que la lutte contre la vente et la consommation de stupéfiants dans les collèges et lycées du Bénin, soit menée avec efficacité.