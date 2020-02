Bénin : la déclaration de cotisation sociale et d’impôts dématérialisée

La déclaration de payement des cotisations de la sécurité sociale et des impôts se fera désormais en ligne. La mise en service de l’e-service impôt a été faite ce lundi 3 Janvier 2020 par le Ministère de l’économie et des finances.

La modernisation de l’administration publique par la dématérialisation des services suit son cours. La télédéclaration des impôts et la télé-payement des cotisations de la sécurité sociale sont devenues effectives depuis hier. En effet, le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, a procédé, ce lundi 03 février 2020, à la mise en service de l’e-service impôt. Ce service permettra désormais aux entreprises de procéder à la déclaration et au payement des cotisations de sécurité sociale et impôts en ligne. Ce mode de perception des impôts a été présenté hier lors d’une conférence de presse animée par le Directeur de cabinet du ministère de l’économie et des finances, Hermann Takou.

Cette innovation est l’une des conséquences de la loi de finances gestion 2020. En effet la loi de finance 2020 a prévu que l’Impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des traitements et salaires (Irpp/Ts) et le Versement patronal sur salaire (Vps) ainsi que les cotisations sociales soient liquidés sur la même déclaration. La nouvelle procédure de payement de ces redevances a l’avantage de sécuriser les recette fiscales, va expliquer le directeur général des impôts. « Cela a l’avantage d’accroître et de sécuriser les recettes fiscales, mais aussi et surtout d’offrir des services de qualité dans un délai satisfaisant et suivant des procédures simplifiées », a déclaré Nicolas Yenoussi. Selon lui, la mise en place de ce service est un pas de plus dans la simplification des formalités pour le bonheur des partenaires et des contribuables. Ainsi, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale des impôts ont travaillé d’arrache-pied pour concevoir le formulaire unique de déclaration en ligne des impôts sur salaire et des cotisations sociales, à utiliser obligatoirement à compter de l’échéance de février 2020 par toutes les entreprises utilisatrices des télé-procédures fiscales.