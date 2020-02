Bénin: Kakpo Mahougnon, pour la promotion des langues nationales

Le Bénin, à l’instar de la communauté internationale, célèbre ce vendredi 21 février 2020, la Journée Internationale de la Langue Maternelle. L’édition 2020 est placée par l’Unesco sous le thème « langues sans frontières « .

A l’instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre ce vendredi 21 février 2020, la Journée Internationale de la Langue Maternelle. Le thème retenu par l’Unesco cette année est intitulé : « langues sans frontières ». Pour le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, qui a livré un message à cet effet, ce thème vient à point nommé pour nous rappeler combien la promotion de la langue maternelle favorise le brassage interculturel des peuples. En effet, pour Kakpo Mahougnon, au-delà d’un moyen de communication, la langue est toute l’identité de l’homme. Sa diversité reflète la richesse de nos us et coutumes. De ce fait, les langues locales et celles transfrontalières favorisent non seulement le dialogue pacifique entre les peuples et les nations mais aussi contribuent à la préservation de l’humanité, a fait savoir l’autorité ministérielle.

Le ministre Mahougnon Kakpo estime que, loin d’être une fête, cette journée doit être un instant de réflexion profonde sur les rapports avec nos langues maternelles. Elle doit amener les peuples à s’engager définitivement dans la valorisation de leurs patrimoines linguistiques, culturels et cultuels. Cela d’autant plus que le thème retenu pour cette édition, est en phase avec l’objectif 4.7 des Objectifs du Développement Durable (ODD) qui préconise que « d’ici à 2030, tous les apprenants acquièrent des connaissances et compétences pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale, de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».