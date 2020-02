Bénin – JIF 2020: faux, le gouvernement n’a retenu aucun tissu

Depuis quelques jours, il circule sur les réseaux sociaux, des images de tissus griffés « Journée Internationale de la femme ». Ces tissus mis en vente sur le marché seraient retenus comme le tissu officiel des manifestations. Par le biais du ministère des affaires sociales et de la microfinance, le gouvernement rejette toute responsabilité dans cette initiative et invite les populations à la vigilance.

Le gouvernement du président Patrice Talon n’a prévu aucun tissu officiel dans le cadre des manifestations de la journée internationale des la femme. En effet, en réponse aux images de tissu qui circulent sur les réseaux sociaux et qui seraient le tissu officiel retenu pour l’édition 2020 de la JIF, le ministre des affaires étrangères et de la microfinance, à travers un communiqué à l’attention de la population béninoise, nie toute implication du gouvernement Talon dans cette initiative. Le Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance informe l’opinion publique que le Gouvernement du Bénin n’est mêlé, ni de près, ni de loin, à cette initiative. « Les manifestations officielles avec le port de tissus conçus et commercialisés pour la circonstance sont proscrites par le Gouvernement. Les populations sont donc invitées à la vigilance« , peut-on lire dans le communiqué.

Rappelons que la journée internationale de la femme (JIF) est célébrée tous les 8 mars. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Célébrée dans de nombreux pays à travers le monde, le 8 mars est une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Cette journée est marquée par de nombreux événements et manifestations à travers le monde, organisés par des mouvements, associations (parmi lesquelles Amnesty International) pour fêter les victoires et les acquis en matière de droits des femmes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes. Au Bénin, au cours du régime précédent, cette fête a été politisée. C’est l’occasion pour les acteurs politiques de chosifier davantage les femmes, véritable bétail électoral à travers des manifestations qui font peu cas de leur situation.