Bénin : Jean-Claude Codjia opine sur la gestion de l’ex-Préfet Modeste Toboula

Le Préfet intérimaire du département du Littoral était reçu dans l’émission Actu Matin de Canal 3 ce lundi 03 février 2020. Dans son intervention, il est revenu sur la gestion de son prédécesseur, Modeste Toboula, limogé suite à une affaire domaniale.

Le Préfet Jean-Claude Codjia ne veut forcément pas être comparé à Modeste Toboula. Il estime que chacun à sa méthode, l’essentiel c’est que l’objectif soit atteint. Pour le Préfet intérimaire du Littoral, Modeste Toboula a fait un bon travail, notamment sur le plan du maintien d’ordre. « Vous avez tendance à me comparer à Toboula. Toboula, il a fait du bon boulot en matière de maintien d’ordre », a-t-il avoué.

Jean-Claude Codjia promet de continuer dans la même logique que son prédécesseur. « Je vous assure que ce qu’il a fait est préservé, consolidé », a-t-il assuré. Il pense y arriver progressivement avec sa méthode, dans le dialogue et la fermeté. « Souvent on dit de Toboula qu’il est le feu qui embrase tout et que moi je suis l’eau qui éteint. De toute façon, la société a besoin du feu et de l’eau », a affirmé Jean-Claude Codjia.

Jean-Claude Codjia entre l’Atlantique et le Littoral

Après le limogeage du Préfet Modeste Toboula le mercredi 20 février 2020, Jean-Claude Codjia qui avait déjà en charge la gestion du département de l’Atlantique, est appelé pour assurer l’intérim dans le Littoral. Ainsi, il gère depuis février 2020 les deux départements. Une double responsabilité qu’il assume avec dynamisme et beaucoup d’engagement.

Il faut signaler que ces deux départements étaient ensemble jusqu’au nouveau découpage territorial opéré par le président Patrice Talon. C’est à partir de ce moment que les deux territoires ont subi une scission avec chacun une préfecture.