Bénin: HECM lance officiellement le centre de test accrédité ICDL

Ce lundi 10 février 2020, la Haute École de Commerce et de Management (HECM) a officiellement lancé les activités de son centre de test accrédité International Certification in Digital Literacy (ICDL). C’était à l’occasion d’une cérémonie tenue sur le campus HECM d’Abomey-Calavi.

Les responsables de HECM ont procédé, ce jour, à l’inauguration du centre de test accrédité ICDL. Destiné aux étudiants de HECM et aux personnes externes désireuses d’acquérir des connaissances dans le domaine informatique. Le centre de test est devenu une réalité grâce au partenariat entre ICDL et la Haute École de Commerce et de Management (HECM).

Selon le député Aké Natondé, fondateur de l’école leader, ce partenariat vise à permettre aux étudiants de HECM de se doter des compétences informatiques nécessaires pour la concurrence sur le marché de l’emploi. Pour Damien O’Sullivan, Directeur Général du ICDL, le lancement des activités du centre ICDL permet aux étudiants et à toutes autres personnes de se faire former sur place sans se déplacer. La cérémonie a été marquée par la remise de certificat d’accréditation du centre de test à HECM, remise de certificat ICDL de performance au Président fondateur de HECM et la remise de certificat aux formateurs de HECM en ICDL. Il faut noter que le centre est abrité par une salle dotée de la connexion à fibre optique avec plusieurs postes ordinateurs.

Ce qu’il faut savoir sur l’ICDL

International Certification in Digital Literacy (ICDL) agit dans la certification des compétences digitales. En Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Les Gouvernements de plusieurs pays, des institutions internationales ont opté pour ICDL dans le processus de recrutement de leur personnel.

Pour le fondateur de la Haute École de Commerce et de Management (HECM), ICDL est le premier organisme mondialement reconnu qui certifie la maîtrise de l’outil informatique à un certain degré. 18 modules sont concernés par la certification basée sur le niveau de base, le niveau intermédiaire et le niveau avancé.