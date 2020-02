Bénin – Fraternité Ogboni: tendons-nous vers deux rois pour un trône ?

Send an email

Un nouveau malaise guette la fraternité Ogboni du Bénin. En effet, depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux, un communiqué annonçant l’élection d’un nouveau roi pour cette fraternité. Selon ledit communiqué, cette élection aura lieu demain samedi 8 Février 2020. Craignant pour son trône, l’actuel titulaire du titre crie à l’usurpation et invite les autorités du pays à s’impliquer et éviter ce qui se dessine.

La fraternité Ogboni du Bénin est en pleine crise. L’élection d’un nouveau roi est annoncé alors que l’actuel est toujours titulaire du titre. En effet, depuis le début de cette semaine, un communiqué, largement partagé sur les réseaux sociaux, annonce l’élection d’un nouveau roi pour ce samedi 8 Février 2020. Un communiqué qui a suscité l’indignation de Mohamed Moussiliou, l’actuel titulaire du trône, qui crie à l’usurpation de titre. Au micro des confrères de la radio nationale, il lance un appel aux autorités afin qu’elles s’impliquent dans la résolution de cette situation. « Il n’y a jamais un ancien roi au Bénin. La communauté Ogboni est unique au Bénin. Il n’existe pas deux clans ni deux rois en activité sur le territoire national. », s’indigne-t-il au micro de la radio nationale. A le croire, c’est la première fois qu’il entend qu’on veut élire un nouveau roi alors que l’ancien est toujours vivant.

Il faut dire que cette situation est récurrente dans cette fraternité. Il y a quelques années, par exemple, par un communiqué de presse, la Cour royale Ogboni Ominira Atumbi du Bénin, sous la présidence de sa majesté Kabiessi Adéfessi Adédimèdji Adjarêrê Loju Ogun, roi de la communauté nationale des fils Ogboni du Bénin, a éclairé l’opinion nationale et les autorités compétentes sur la confusion qui s’observe sur le titulaire du trône de la fraternité du Bénin à cause des faits et déclarations de Owolobè, de son vrai nom Adam Abibou. En 2008, au détour d’une séance d’échange avant sa cérémonie de désensorcellement, le samedi 21 juin 2008, Sa Majesté Owo Lobè a confié aux hommes de médias, à son siège à Irédé Akpakpa, que ce sont les Nigérians qui tentent de diviser la famille Ogboni du Bénin. Il considère le Roi Inoussa Issiaka de Parakou comme l’empereur de la communauté Ogboni au Bénin. Sa Majesté Owo Lobè a fait des propositions afin de faire échec aux manigances des citoyens nigérians qui se passent pour des membres ou des responsables Ogboni dans leur pays. Il sied donc que l’empereur mondial de cette confrérie siffle la fin de la récréation en mettant de l’ordre dans sa fraternité.