Bénin: Désiré Vodonou lâche le PRD pour une destination inconnue

L’ancien député Désiré Vodonou a annoncé sa démission du Parti du Renouveau Démocratique (PRD). A travers un message adressé aux militants de son mouvement politique « Mikpléxalodo », Désiré Vodonou a décidé de prendre ses distances avec le parti d’Adrien Houngbédji, sans préciser pour le moment sa nouvelle destination.

Le PRD perd un autre leader de taille. Désiré Vodonou quitte le parti arc-en-ciel avec son mouvement politique. Dans son message, il explique que ce départ est fondé sur sa volonté de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques ; mais surtout, soutenir formellement les actions du président Patrice Talon.

« Ainsi, Mikpléxalodo quitte la barque PRD pour une destination qui sera connue dans les prochains jours. Il le fera officiellement par une correspondance. Ne pas porter entorse aux rêves de mes parents sans lesquels, politiquement parlant, je ne suis rien, m’impose et nous impose cette nouvelle expérience politique pour qu’ensemble, nous accompagnions le Président Patrice Talon », Désiré Vodonou.

Même si pour le moment, la destination de l’ancien député n’est pas encore connue, il y a une forte probabilité qu’elle soit l’Union Progressiste (UP) ou le Bloc Républicain (BR). Il a d’ailleurs laissé transparaître cette probabilité dans son message. « Vu la nouvelle charte des partis politiques en vigueur au Bénin, proscrivant toute alliance, suivre la voix de la base, des dignitaires, sages et têtes couronnées du Plateau d’Abomey et d’Agonlin ( pour qui le vent de division ne fera qu’émietter les voix et affaiblir tous ses fils et filles), en optant pour l’UP ou le BR est le choix qui est désormais fait », a-t-il écrit.