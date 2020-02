Bénin: décès du roi de Porto-Novo, Kpotozoumè Deh Hakpon III

Send an email

Après le décès de sa Majesté dada Gandjègni Awoyo Gbaguidi XIV de Savalou, une autre Cour royale est endeuillée. Il s’agit de la Cour royale de Porto-Novo dont le roi Kpotozoumè Deh Hakpon III est passé de vie à trépas dans la nuit du jeudi 06 février 2020.

A l’annonce de cette triste nouvelle, le député Délonix Djimèco Kogblévi a exprimé sa compassion à la famille éplorée et à tous les Béninois. « Je joins ma voix aux nombreuses autres pour présenter mes sincères condoléances à tout le peuple béninois, à sa famille, à tous les Rois du Bénin et au Haut Conseil des Rois du Bénin dont il était Membre. Paix à l’âme de Sa Majesté ! », a-t-il écrit.

A sa suite le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a également présenté ses condoléances à la famille royale de Porto Novo. « En ces moments de peine, je voudrais m’incliner respectueusement devant la mémoire et l’œuvre de l’illustre disparu. J’exprime ma compassion à toute la grande famille royale de Porto Novo et je présente mes condoléances aux descendants du roi », a écrit Babalola Jean Michel Hervé Abimbola.