Bénin: de nouveaux travaux de modernisation annoncés à l’aéroport de Cotonou

Le Conseil des ministres de ce mercredi 5 février 2020 a marqué son accord pour la contractualisation dans le cadre des travaux connexes à l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. Selon le compte rendu du Conseil, les travaux envisagés concernent notamment l’extension du hall « départ », et l’installation de système informatique moderne.

Des travaux de réaménagement débutent bientôt à l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. Ils ont pour but la modernisation et l’amélioration des services offerts aux passagers. Mieux, ces travaux permettront à l’aéroport de se conformer aux normes internationales.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, « pour optimiser les résultats escomptés, il est apparu nécessaire d’étendre les travaux au hall « départ » de l’aérogare passagers et de faire des aménagements connexes au pavillon présidentiel ainsi qu’au salon d’honneur ». Au titre des travaux de réaménagement et d’extension dudit hall, « il est prévu l’acquisition et l’installation d’un système d’information moderne ».