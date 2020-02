Bénin – Coronavirus: une délégation ministérielle à l’aéroport pour contrôler le dispositif

Dans le cadre des différentes mesures en cours pour prévenir l’Épidémie de Coronavirus, une délégation ministérielle s’est rendue, ce mardi, à l’aéroport de Cotonou pour apprécier le dispositif mis en place en cas d’alerte. L’objectif de cette descente au niveau de l’une des principales portes d’entrée sur le territoire national était de constater l’effectivité des mesures prises par le Gouvernement pour protéger les populations contre l’épidémie de la pneumonie due au Coronavirus.

Une forte délégation ministérielle conduite par le Ministre de la Santé, Monsieur Benjamin HOUNKPATIN, et composée du Ministre de la Culture, Monsieur Jean-Michel ABIMBOLA, de celui des infrastructures, Monsieur Hervé HEHOMEY, et accompagnée par des représentants du système des Nations-Unies, a effectué, ce mardi 11 février 2020, une visite au niveau de l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou, apprend-t-on du site officiel du gouvernement. L’objectif de cette présence au niveau de l’une des principales portes d’entrée sur le territoire national était de constater l’effectivité des mesures prises par le Gouvernement pour protéger les populations contre l’épidémie de la pneumonie due au Coronavirus. La visite guidée conduite par le Directeur National de la Santé Publique (DNSP), Monsieur Lamidhi SALAMI, a permis de se convaincre du dispositif mis en place pour détecter des potentiels cas suspects et organiser une prise en charge efficace.

Au cours de la visite, la délégation a pu apprécier les outils de communication mis en place au niveau de l’aéroport, le dispositif de lavage des mains aux moyens de gel hydro-alcoolique, les caméras thermiques installées au niveau du Hall et du salon d’honneur et la salle d’isolement pour la prise en charge rapide des potentiels suspects identifiés, précise la même source. A chaque étape de la visite, la délégation a été édifiée par rapport aux mesures prises. Au cours de son intervention, le Ministre de la santé Benjamin HOUNKPATIN a tenu à rassurer la population ainsi que les passagers à destination de Cotonou, des dispositions prises pour garantir leur santé.

Rappelons qu’au cours d’un point de presse tenu le 27 Janvier 2020, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, a annoncé sept mesures de préventions qui permettront de réduire le risque de contamination du Coronavirus.

Sept mesures pour réduire le risque de contamination

Pour réduire le risque de contamination de cette maladie qui se manifeste par la toux, la fièvre, des éternuements et l’essoufflement, le ministre de la Santé Publique recommande sept mesures principales de prévention. Il s’agit de :

1. Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution à base d’alcool ;

2. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol;

3. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu’on tousse ou éternue ; puis jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains;

4. Si l’on porte un masque facial, s’assurer de bien couvrir la bouche et le nez ; éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation, si c’est à usage unique, et se laver les mains aussitôt après;

5. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires;

6. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l’équipage ; consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage ;

7. Dans les marchés d’animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et les surfaces en contact avec des animaux, et bien cuire la viande avant de la consommer.