Bénin – Concours police: lieux de rassemblement des candidats par département

Les candidats au concours de recrutement au profit de la police républicaine sont invités à la phase sportive le vendredi 14 février 2020. Ce mardi 11 février, le Service presse de la police républicaine a publié les lieux de rassemblement des candidats par département.

Le vendredi 14 février à 05h 30, tous les candidats au concours de recrutement de la police républicaine sont attendus aux lieux de rassemblement présentés par l’infographie ci-dessous.

Annoncé en Conseil des ministres du mercredi 20 novembre 2019, le concours consistera au recrutement de 600 élèves-agents dont 100 dans le rang des militaires démobilisés au profit de la Police républicaine. Après la phase sportive annoncée pour le 14 février prochain, les candidats présélectionnés seront soumis aux épreuves de la phase écrite.

L’épreuve physique et sportive consiste en une course de 4000 mètres pour les hommes et 2000 mètres pour les femmes. A la phase écrite, tous les candidats présélectionnés feront face à une épreuve de connaissances générales en 03 heures de composition.