Bénin – Concours militaire : plusieurs candidats déjà recalés

Send an email

Follow on Twitter

Ce lundi 03 février 2020, les candidats au concours de recrutement militaire au titre de l’année 2019 ont subi l’épreuve sportive, suivie de la visite médicale. A l’issue de cette épreuve qui a duré une journée, les candidats ont été fixés sur leur sort pour la suite du concours.

Au total, 500 agents seront recrutés sur toute l’étendue du territoire national à l’issue du concours militaire qui a démarré ce jour. Dans chaque département, les commissions mises en place par l’Etat-Major ont pour mission de dégager les plus méritants après cette première phase composée d’une (01) épreuve de course de 4 kilomètres pour les filles et 6 kilomètres pour les garçons. Selon le communiqué de l’Etat-Major, 1350 candidats seront autorisés à affronter la phase écrite. L’épreuve sportive a donc permis de recaler plusieurs candidats qui n’ont pas pu tirer leur épingle du jeu.

La phase écrite, quant à elle, est composée de trois épreuves. Les candidats retenus ce jour, après le sport, seront soumis à une épreuve de Dictée questions de niveau 3ème (coef 02, Mathématiques de niveau 3ème (coef 02) et de Civisme (coef 01). Ce n’est qu’après cette dernière étape que le nombre définitif recherché sera retenu.

L’épreuve sportive reportée dans l’Ouémé et le Zou

Contrairement aux candidats des autres départements qui ont composé l’épreuve sportive ce jour, ceux de l’Ouémé et du Zou devront attendre le jeudi 06 février 2020. Selon le communiqué de l’Etat-Major en date du 31 janvier 2020, cette épreuve est reportée dans ces deux départements. La visite médicale qui était aussi prévue juste après l’épreuve sportive est aussi reportée à une date ultérieure.

Le jeudi 06 février, les candidats de l’Ouémé sont attendus au carrefour « Cinquantenaire » pour le rassemblement. Dans le Zou, c’est le carrefour « Lapin » qui est retenu pour le rassemblement des candidats.