Bénin – Communales 2020: résultats de la collecte des données pour l’actualisation de la Cos-Lépi

Le Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-lépi), présidé par Jérémie Adomahou, a animé un point de presse ce mardi 11 février 2020 à son siège. Face aux hommes des médias, les résultats de l’opération de la collecte des données ont été présentés.

Les responsables en charge du Cos-Lépi font le point de la phase de collecte des données. A l’occasion d’un point de presse animé ce jour, les chiffres issus de cette opération ont été présentés. Mais avant leur publication, les différentes demandes enregistrées au cours de ladite opération ont été évoquées. Ainsi, la phase de la collecte des données a permis aux populations de formuler :

des demandes de correction ou de rectification d’informations personnelles ;

des demandes de radiation (de personnes décédées, de mineurs, d’étrangers ou de personnes ayant perdu leur droit civique) ;

des demandes de transfert de centre de vote ;

des demandes d’inscription ;

des déclarations de perte de carte d’électeur et demande de duplicatas.

Cette série d’opérations qui a duré treize jours (25 janvier au 06 février 2020) a généré les résultats présentés dans le tableau ci-dessous.

Une chance donnée aux retardataires

Les difficultés rencontrées par les équipes chargées de la collecte des données sur le terrain ont poussé le Cos-Lépi a prorogé le délai de l’opération. Il s’agit notamment du délai assez court (13 jours) de l’opération et difficile adhésion de la population à l’application des lois 2015- 01 et 2015 – 02 relatives à la nouvelle configuration des centres de votes et des nouveaux villages. Ainsi, les personnes qui n’ont pas été prises en compte entre le 25 janvier et le 6 février 2020, ont jusqu’au 23 février 2020 pour formuler leurs réclamations dans leurs centres de vote.

Le président du Cos-Lépi a rappelé que, conformément à la loi la loi 2019- 43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en république du Bénin, la liste électorale doit être remise à la Commission électorale nationale autonome (Cena) au plus tard le 17 mars 2020, soit soixante jours avant le scrutin, prévu pour le 17 mai 2020. Il a donc invité les retardataires à faire diligence pour profiter de cette chance qui leur est accordée.