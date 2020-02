Bénin – Communales 2020: l’implication de la société civile, souhaitée par la CENA

A la suite des représentants des partis politiques, la commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu, ce mardi 11 février 2020, des échanges avec les responsables de la société civile. L’exercice reste le même que celui avec les partis politiques, s’impliquer véritablement pour faire, des élections communales du 17 mai 2020, des élections libres, transparentes et organisées dans un atmosphère apaisé.

Après la publication du calendrier de déroulement des opérations entrant dans le cadre de l’organisation des élections communales de 2020, la commission électorale nationale autonome (CENA) a entamé, depuis ce lundi 10 février, une série de rencontre avec les différents acteurs impliqués dans l’organisation du scrutin. Après les échanges qu’elle a eus, le lundi, avec des représentants des partis politiques, Emmanuel Tiando et ses pairs ont tenu, dans la matinée de ce mardi 11 février 2020, des échanges avec les responsables de la société civile. A l’entame, le président de la cena a fait savoir que la conviction de l’organe en charge des élections au Bénin, c’est que l’organisation d’une élection n’est pas seulement une affaire qui incombe à la CENA toute seule. « Il s’agit d’une opération à dimension multiple et induisant forcément l’implication de plusieurs acteurs de la vie nationale« , indique-t-il.

Après cette mise au point, le président de la commission électorale nationale autonome et son bureau ont porté, à la connaissance des organisations de la société civile, les dispositions prises par l’institution pour assurer une organisation optimale des élections municipales, communales et locales du 17 mai 2020. La rencontre, précise-t-il, permet également de recueillir leurs avis et recommandations en vue de parfaire l’organisation du scrutin. Le bureau de la cena a également rappelé aux responsables de la société civile qu’il est de leur responsabilité de sensibiliser les populations à la culture de la paix et de la non violence. Le président Emmanuel Tiandi reste convaincu que l’engagement de chaque partie impliquée dans l’organisation est indispensable pour une bonne organisation du scrutin du 17 mai prochain. Deux communications ont meublé la séance.