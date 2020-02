Bénin – Communales 2020: le parti de Candide Azannaï non partant

Le parti Restaurer l’Espoir de l’ancien ministre, délégué près le président de la République chargé de la défense, ne sera pas sur la ligne de départ pour les élections municipale, communales et locales du 17 mai 2020. C’est à travers un communiqué, rendu public ce mardi 11 février 2020, que les responsables de cette formation politique ont officialisé leur position vis-à-vis de ce scrutin.

Le Bureau Exécutif National du parti « RESTAURER L’ESPOIR » (RE) s’est réuni en séance extraordinaire le lundi 10 février 2020 au siège du parti à Cotonou. La séance a été présidée par Monsieur Candide AZANNAÏ, Président du parti. A l’issue des échanges, plusieurs décisions ont été prises dont la non participation du parti aux prochaines élections communales. En effet, au cours des échanges, les responsables, dans leur large majorité, ont été contre la participation du parti aux élections municipales et communales prévues pour le 17 mai 2020. Pour les responsables de cette famille politique, « ces élections n’ont aucun enjeu national dans la mesure où, les lois qui l’organisent violent l’essence même de la décentralisation, et les structures impliquées dans l’organisation n’offrent aucune garantie de transparence et sont totalement discréditées au regard de l’image qu’elles avaient toutes, sans exception aucune, projetée d’elles-mêmes à l’occasion de la tragique et meurtrière parodie électorale d’avril 2019.«

Par ailleurs, ils estiment que les mesures de facilitation accordées par le gouvernement comme par exemple les exonérations sur certains frais de constitution de dossiers ne sont en réalité que de pures manœuvres trompe-l’œil et ces élections projetées pour le 17 mai 2020 « sont pipées, non égalitaires, corrompues à tout point de vue car formatées sur les bases exclusives générées par les élections législatives exclusives qui ont plongé notre pays dans un autoritarisme meurtrier ayant vidé de toute crédibilité le modèle démocratique béninois... » Le contexte ainsi peint, les responsables du parti Restaurer l’Espoir, trouvent une seule alternative à la situation politique actuelle: un dialogue national inclusif pour le rétablissement de conditions propices à la tenue d’élections respectueuses des standards démocratiques en République du Bénin. Procéder autrement, précisent-ils, serait une caution à la forfaiture électorale, une profanation insupportable de la mémoire des victimes innocentes tuées avec sauvagerie les 1er et 2 mai 2019 à Cotonou et à Kandi, notamment.