Bénin – Communales 2020: la Cena invite les partis en règle à une séance d’échanges

Dans le cadre des préparatifs des élections communales et municipales du 17 mai 2020, la Commission électorale nationale autonome (Cena) invite les partis politiques à une séance d’échanges. A cette rencontre prévue pour le lundi 10 février 2020 au CHANT D’OISEAU à Cotonou, seuls les partis politiques régulièrement enregistrés sont invités.

La Cena tient sa première séance d’information et d’échanges avec les partis politiques lundi prochain. Le communiqué de l’institution électorale ne précise par l’ordre du jour de cette séance; mais il est clair que seuls les partis ayant une existence juridique pourront avoir accès à cette rencontre, avec chacun 4 représentants.

Selon la situation actuelle des partis politiques, on devrait logiquement avoir à cette séance les représentants de l’Union Progressiste (UP), Bloc Républicain (BR), le Moele-Bénin, la FCDB, le PRD, DUD, UDBN, les FCBE, PFR, PER, GSR. Il s’agit là des partis en règles, régulièrement enregistrés au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique comme. Le parti Restaurer l’Espoir (RE) de Candide Azannai pourrait aussi être de la partie, car aux dernières nouvelles il aurait déjà eu son récépissé d’enregistrement.