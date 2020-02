Bénin – Classement de l’IDH: une performance qui cloue définitivement le bec à Komi Koutché ?

Profitant des belles perspectives créditées par le Bénin à travers le classement 2019 sur l’indice de développement humain, le ministre d’Etat, chargé du plan, Abdoulaye Bio Tchané en met plein à la figure de l’ancien argentier de Boni Yayi à travers un tableau comparatif qui remet en quelque sorte en doute l’efficacité de la gouvernance sous le régime de la refondation. En effet, dans un entretien qu’il a accordé à un quotidien de la place pour justifier ce qui a contribué à la performance économique du Bénin depuis l’avènement du régime de la rupture, le ministre Bio Tchané estime que ce classement est la conséquence d’une croissance économique soutenue depuis 2016. Selon lui, la croissance économique du Bénin était de moins 2% en 2015 jusqu’à atteindre, en 2018, 6,7%. Ce taux a permis à la Banque Africaine de Développement, qui compile l’ensemble des données pour le continent et le compare au reste du monde, de citer le Bénin parmi les pays ayant les plus forts taux de croissance dans le monde, a-t-il fait savoir. Mieux, indique-t-il, il y a 6 pays africains qui sont classés parmi les 10 pays les plus performants au monde et le Bénin en fait partie.

Pour matérialiser les chiffres et rendre plus concret les efforts du gouvernement de la rupture, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané note avec satisfaction que le Bénin se place premier des pays de l’UEMOA qui comprend aussi la Côte-d’Ivoire et le Sénégal et 4ème de la CEDEAO qui comprend aussi le Nigéria et le Ghana. Avec ce niveau d’indice, le Bénin sort de la liste des 25 pays les plus pauvres dans le monde, a précisé le numéro 2 du gouvernement Talon. Pour faire toucher du doigt l’impact des efforts du gouvernement, il annonce qu’entre 2015 et 2019, le gouvernement Talon a donné de l’eau à plus de 10% de la population par rapport à 2015. C’est pareil pour l’électricité. Pour les cantines scolaires, l’Etat dépensait environ 1 milliard par an. Aujourd’hui, « nous sommes à plus de 14 milliards par an. Ce qui fait que plus de 51% de nos enfants qui vont à l’école ont droit à un repas chaud par jour. C’est important parce que cela améliore l’accès des enfants à l’école, cela permet aussi aux enfants d’avoir des meilleurs résultats » a-t-il fait savoir.

Il ne reste donc qu’à l’ancien ministre d’apporter la contradiction sans pour autant attendre un débat contradictoire comme il l’a souhaité.