Bénin: « Ce qui est sûr, c’est qu’en 2021, il y aura une candidature crédible « , Me Fatiou Ousman

L’ élection présidentielle de 2021 capitalise les énergies, aussi bien dans la classe politiques qu’au niveau des politologues et autres analystes politiques. Le nœud gordien, le fameux principe de parrainage. Reçu dans un entretien par un quotidien de la place, Me Fatiou, avocat au barreau de Dijon, reste convaincu que ce principe n’est pas une forteresse imprenable. Selon lui, le président Talon aura en face de lui en 2021, un challenger de taille.

Le principe de parrainage, inséré dans le nouveau code électoral par les députés proches du pouvoir Talon, est perçu par bon nombre d’acteurs politiques comme un verrouillage de l’élection présidentielle de 2021. Des analystes politiques y ont même vu les prémices d’une élection arrangée où l’actuel locataire de la Marina est le seul locataire ou se présente un scénario dans lequel il aura à désigner lui-même son challenger. Me Fatiou Ousman n’a pas la même perception pessimiste de la situation. Il ne nie pas le caractère pernicieux du principe de parrainage qui est, selon lui, contre indiqué dans le contexte politique « trouble » actuel. Ce principe, indiquez-t-il, affaiblit la qualité de la démocratie et oriente le pays dans un choix qui s’écarte des modèles vertueux qui existent dans le monde. Mais, en dehors de cette analyse, le professionnel de droit ne s’avoue pas vaincu. » J’ai lu diverses analyses à ce sujet ces derniers jours. Il est vrai, au premier étage de l’analyse, certains ont tôt fait de proclamer que ça y est, Patrice TALON sera seul candidat à sa succession. D’autres ont dit qu’il est en mesure de désigner littéralement ses adversaires pour 2021. Dans tous les cas, ce qu’on lit depuis l’adoption du parrainage, c’est que 2021 est bouclé et que Patrice TALON a un boulevard devant lui. C’est le message que le pouvoir actuel veut envoyer dans l’opinion. Faire croire que tout est fermé et que personne ne parviendra à se présenter face à lui. Mais à qui profite ce défaitisme et cette volonté de démoraliser le peuple avant même les présidentielles ? Forcément au pouvoir dit de la rupture.« , indique-t-il.

Pourquoi le système de parrainage fait-il peur ?

Comparant ce qui se fait au Sénégal et en France à l’option du Bénin, Me Ousman affirme qu’il s’agit d’une volonté d’exclusion. Le Sénégal, explique-t-il, a confié, aux électeurs inscrits sur la liste électorale, le droit de parrainer les candidats dont les idées et le programme méritent d’être dans la course présidentielle. En France, on dénombre plus de 45.000 élus qui peuvent parrainer les candidats à l’élection présidentielle. Mais au Bénin, dans une logique d’exclusion, le Gouvernement a choisi de confier le parrainage à 160 élus, 77 maires et 83 députés. Pour Me Fatiou Ousman, ces 160 élus ne sont pas qualifiés pour parrainer une candidature car, précise-t-il, ce sont deux catégories d’élus soumis fortement et directement à l’influence du pouvoir central et sensible aux menaces de l’Exécutif. « On peut d’ailleurs se demander, pourquoi les Maires et les Députés ? Et pourquoi pas les Conseillers communaux et municipaux ? Pourquoi pas non plus les Chefs d’arrondissement ?« , s’est-il interrogé. Et comme pour porter réponse à cette interrogation, il poursuit: « La réponse est claire et limpide. Comme cette réforme a été conçue, dans son esprit, pour ne faciliter la tâche à personne surtout pas aux candidats de l’opposition et aux candidats jugés hors système, le Gouvernement a considéré que les conseillers et les CA représentent une catégorie d’élus qui n’est pas suffisamment exposée aux effets radioactifs de son influence. Ils ne peuvent donc pas exécuter les diktats du pouvoir. C’est pour ça que le parrainage a privilégié Maires et Députés. », affirme-t-il dans son analyse.

Mieux, le professionnel du droit fait remarquer que, sur les 160 élus qualifiés pour parrainer, le gouvernement s’est déjà réservé 83 élus (les députés acquis à sa cause). Maintenant, la machine s’active pour discuter les 77 Maires avec l’opposition. « C’est injuste à tous les points de vue.« , martèle-t-il. Si nous n’y mettons pas un terme, demain, ce système de parrainage sera utilisé par les gouvernants de demain pour exclure leurs adversaires. Et d’exclusion en exclusion, nous allons préparer le lit à la violence, indique-t-il.

…Mais l’optimisme est encore possible

Malgré ce schéma, Me Fatiou Ousman veut rester optimiste. « Ce qui est sûr, c’est qu’en 2021, il y aura une candidature crédible apposée à Patrice TALON. Il faut savoir lire les faits« , fait-il savoir. Pour lui, le système de parrainage n’est nullement une digue censée protéger Patrice TALON contre son propre peuple. De même, poursuit-il, ce parrainage qu’il a mis en place ne peut avoir, pour vocation, de soumettre le pays et de condamner notre peuple à subir une gouvernance qu’il rejette. « C’est pourquoi, le parrainage cédera car le pays ne peut rester sans alternative. », lance-t-il.

La responsabilité des démocrates béninois, c’est de rejeter la violence d’où qu’elle vienne. Mais cette responsabilité oblige surtout les mêmes démocrates à s’organiser pour présenter un candidat dans l’intérêt du peuple béninois; lance-t-il aux acteurs politiques. Ce face-à-face aura donc lieu. Vous verrez, il se mettra progressivement en place et le pouvoir ne pourra pas l’éviter, martèle-t-il, avant de conclure: « n’insultons pas l’avenir. N’insultons pas le peuple béninois dont l’intelligence collective n’est plus à démontrer. Mon éducation issue de plusieurs cultures et ma formation de juriste m’ont enseigné une chose : il n’y a pas d’obstacle que la volonté de l’Homme ne permette de franchir. Si le régime s’ingénue avec autant de constance à empêcher la Compétition, c’est qu’il est conscient de ce que la victoire ne lui est pas acquise et qu’un candidat sérieux, porteur d’une offre politique nouvelle, l’emportera sur leur champion. Ils savent également que ce candidat existe au Bénin. »