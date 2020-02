Bénin – attaque d’un poste de police à Kérémou: la Police Républicaine rassure

Send an email

La police républicaine a réagit, dimanche 09 février 2020, à l’attaque d’un poste de police à Kérémou, une localité de Banikoara qui fait frontière avec le Burkina Faso. Le communiqué, signé par le commissaire Roger Tawes et dévoilé sur la page Facebook officiel du gouvernement du Bénin, rassure les populations sur leur sécurité.

Dans la nuit du samedi 08 au dimanche 09 février 2020, un groupe d’individus non encore identifiés ont attaqué le poste de police de Kérémou. Suite à la présentation du bilan de l’attaque par le préfet du département de l’Alibori, Moussa Mohamadou, la police républicaine a également réagit. « Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 février aux environs de 2 heures du matin, une demie douzain-d’individus à motos et armés de fusils de chasse de calibre 12 se sont présentés au poste avancé de la police républicaine au lieu dit Mékrou Djimdjim à la lisière du parc du W et du fleuve Mékrou », a expliqué la police républicaine dans son communiqué.

Selon le communiqué, après une brève altercation avec les hommes en faction, décidés à connaître les réels motifs de leurs convois nocturnes, compte tenu des antécédents de braconnage et de trafic divers, ces individus ont fait usage de leurs machettes et de leurs armes à feu pour agresser les éléments afin de mettre feu au poste construit en matériaux sommaires dans cette zone frontalière isolée. « C’est le dernier poste d’observation qui sépare le Bénin de sa frontière Nord-Ouest », précise le communiqué.

Selon le commissaire principal de police, Roger Tawes, après cette lâche et odieuse agression, l’un des fonctionnaires de police a trouvé la mort dans le poste incendié, les trois autres dont un blessé sont hors de danger. « Je voudrais profiter de cette occasion pour porter à la connaissance de nos populations que la situation est sous contrôle et que la présence des forces de sécurité et de défense a été renforcée dans la zone », va-t-il rassurer.