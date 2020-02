Bénin: après le chapitre Faléti, Savè accueille un événement politique, ce samedi

Send an email

Un géant événement politique est en gestation dans la Commune de Savè, ce weekend. Un gigantesque meeting politique, le tout premier depuis les dernières élections législatives qui s’étaient soldées par des violences post-électorales ayant occasionné plusieurs morts.

Comme pour annoncer que le mal qui s’est installé à Savè est définitivement exorcisé. Par des pas cadencés, le cheval cabré fera sa première grande sortie politique, ce samedi 15 février 2020, dans la ville à trois mamelles. Toutes les grandes figures de cette formation politique, qui, il y a encore quelques semaines, éprouvaient des difficultés évidentes à s’aventurer dans cette zone du pays, sont annoncées à cet important rendez-vous politique. ll s’agit entre autres de l’ex-Secrétaire général du gouvernement, Eugène Dossoumou, natif de Savè et Secrétaire Administratif Permanent du Bloc Républicain, des députés élus dans la 10ème circonscription électorale, notamment André OKOUNLOLA, Jean-Eudes OKOUNDE, Bénoit DEGLA, et d’autres personnalités influentes de cette formation politique. Au cours de cette messe politique, plusieurs conseillers communaux et élus locaux précédemment membres du parti des forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) feront également leur déclaration officielle d’adhésion au parti Bloc Républicain du ministre d’Etat, Abodoualye Bio Tchané.

A Lire aussi: https://beninwebtv.com/2020/02/benin-apres-larrestation-de-faleti-la-vie-a-repris-a-save-mais-la-population-reste-sous-le-choc/

Il y a encore quelques semaines, personnes ne pouvaient présager qu’un meeting politique de la mouvance serait annoncée dans cette zone sans susciter de la frayeur chez certains acteurs politique pourtant natifs de Savè ou des Collines. En effet, depuis les élections législatives du dimanche 28 avril 2019, la violence a élu domicile dans cette commune. Plusieurs personnalités natifs de la ville sont perçues comme des traîtres et vivent dans la psychose. Ce contexte à fait le lit à un fils de la région qui s’est auto-proclamé général et a été à l’origine des violences enregistrées dans cette cité, courant janvier 2020. Depuis son arrestation en galante compagnie dans une auberge, le calme et la paix sont revenue dans la cité à trois mamelles.