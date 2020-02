Bénin : après des mois de résistance, RE en passe d’obtenir son récépissé définitif

Send an email

Le parti Restaurer l’Espoir (RE) de Candide Azannaï est en passe d’obtenir son récépissé d’enregistrement définitif. Même si, officiellement, les responsables de cette formation politique n’ont pas encore abordé le sujet, il faut noter que les informations persistantes, venant de sources concordantes, démontre que le parti est très avancé dans les démarches pour avoir son statut juridique.

Le parti de l’ancien ministre Candide Azannaï serait déjà en possession de son récépissé provisoire. Selon les informations rapportées par les médias locaux dont l’Evènement Précis, le parti Restaurer l’Espoir est dans les dernières courses pour l’obtention de son récépissé définitif après le provisoire qui leur aurait été déjà délivré.

Après plusieurs mois de résistance, ce parti de l’opposition radicale suit donc désormais les pas des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) qui se sont déjà conformées à la nouvelle charte des partis politiques. Ils laissent ainsi sur le carreau l’Union Sociale Libérale (USL) et le Parti Communiste du Bénin (PCB) qui continuent de s’opposer aux exigences du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, en charge de la délivrance des récépissés d’enregistrement.

Restaurer l’Espoir motivé par les élections communales de 2020 ?

La vie d’un parti politique est principalement marquée par sa participation aux différentes échéances électorales. Il ne sert donc à rien de créer un parti politique sans statut juridique et automatiquement exclu de toutes les compétitions électorales. Pour avoir manqué les législatives d’avril 2019, le parti de Candide Azannaï semble avoir compris qu’il fallait jouer toutes les cartes possibles pour participer aux communales du 17 mai 2020.

Naturellement, le premier obstacle qu’il faut lever c’est la non reconnaissance du parti par le Ministère de l’Intérieur et la Sécurité Publique. C’est pourquoi, suite à son dernier Conseil national, le parti Restaurer l’Espoir a repris les démarches pour sa mise en conformité avec la nouvelle loi qui régit le fonctionnement des partis politiques en République du Bénin. Mais l’obtention du récépissé d’enregistrement n’est pas la seule condition pour participer aux élections communales prochaines. Reste donc à savoir si Candide Azannaï et ses compagnons pourront satisfaire les autres exigences afin de ne pas se faire compter ces élections qui dressent le lit à la présidentielle de 2021.