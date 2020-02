Bénin – 30 ans après la CFVN: voici ce qui motive la mobilisation des évêques

La conférence épiscopale du Bénin n’entend pas rester en marge de la commémoration des 30 ans d’anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. A cet effet, l’institution a concocté un programme auquel il convie le peuple béninois. A la faveur d’une conférence de presse qu’il a tenue ce mardi 18 février 2020, le clergé justifie son implication par le fait qu’il s’agit de préserver le peuple béninois de l’amnésie collective.

A la faveur d’une conférence de presse tenue mardi 18 février 2020 au siège de la conférence épiscopale du Bénin, le clergé invite le peuple béninois en général et les fidèles catholiques en particulier à célébrer avec fierté et action de grâce, la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990. Pour marquer cet événement heureux qui a propulsé notre pays d’un régime dictatorial caractérisé par la privation des liberté de toutes les formes à un régime démocratique, respectueux de l’état de droit et des droits humains, le clergé a concocté un programme fait d’un cocktail de manifestations. Au cours de la conférence de presse d’hier, le clergé catholique a rappelé les nombreuses luttes et sacrifices qui ont conduit à cette conférence nationale et à inviter le peuple béninois à l’action de grâce à travers des manifestations joyeuses, signe de la fierté et de la reconnaissance à Dieu.

Dans sa déclaration, le père Nathanaël Soédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques, président de l’Observatoire Chrétien Catholique et de la gouvernance (OCCG), a fait savoir que le premier objectif poursuivi par les évêques du Bénin en planifiant des manifestations dans le cadre des 30 ans d’anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, est d’amener le peuple béninois à ne pas sombrer dans l’amnésie collective. « Il s’agit de préserver de l’amnésie collective en faisant de la commémoration non seulement un événement historique de grande portée, mais aussi en se souvenant du caractère héroïque de ses divers protagonistes« , a-t-il souligné. Mais il s’agit aussi, poursuit-il, de ramener à la conscience collective des acquis majeurs. Enfin, le troisième objectif poursuivi par l’Eglise catholique est la transmission aux nouvelles générations de l’héritage de la Conférence Nationale. A sa suite, Monseigneur Eugène Cyrille Houndékon, Évêque d’Abomey, Vice-président et porte-parole de la Conférence Épiscopale du Bénin, a rappelé que dans l’histoire du Bénin, la conférence des Forces Vives de la Nation constitue un événement majeur, fondateur, fédérateur et unique. » En dix jours de travaux intenses, dans une même salle, 493 délégués parmi lesquels on dénombre plusieurs couleurs politiques ont accouché ensemble d’un nouveau pacte social, d’une nouvelle ère, l’ère du renouveau démocratique », a-t-il signifié.

