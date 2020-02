Bénin : 2 ans après, Clara brise le silence sur les châtiments corporels subis (vidéo)

Ce mardi 04 février 2020, cela fait exactement deux ans que la jeune Clara a subi une punition corporelle de la part de ses parents pour avoir publié une vidéo jugée indécente sur les réseaux sociaux. La jeune femme a, dans un message diffusé sur sa page Facebook, évoqué cette mésaventure qui fait désormais partie intégrante de sa vie.

Suite à ses clashs avec son ex-meilleure amie Yannelle sur l’affaire dite Bangala qui a fait couler beaucoup d’encres et de salives, en janvier 2018, des vidéos de Clara en train de se faire punir par sa famille ont circulé, le lundi 05 février 2018, sur les réseaux sociaux. Dans l’une de ces vidéos, le constat est visible. Attachée, Clara s’est faite raser les tissages sur la tête par un membre de sa famille, avant de recevoir des coups de fouets. Deux ans plus tard, la jeune femme est revenue sur cette mésaventure qui a fait d’elle une star des télé-réalité. « 2 ans aujourd’hui, jour pour jour, que j’ai été humiliée, rasée, frappée, que dis-je, bastonnée par certains membres de ma famille pour une vidéo que j’ai fait juste pour le fun, juste pour rire. Ensuite, j’ai été exposée sur les réseaux et des milliers et des millions de personnes s’en sont donnés à cœur joie avec des mauvais commentaires, des insultes… », a écrit Clara sur sa page Facebook.

« J’avais tout faux »

A en croire Clara, pendant cette période, elle a failli sombrer, convaincue qu’elle ne relèverait plus jamais la tête, que c’était la honte de sa vie et qu’elle ne s’en remettrait jamais. « J’ai passé des nuits et des jours à pleurer, parfois même je me suis mise à penser au suicide, persuadée que ma vie était finie et que Dieu m’avait abandonnée. Mdr « , a-t-elle écrit avant de répondre : « J’avais tout faux. Mon Dieu avait un plan de ouf pour moi. Et, aujourd’hui, avec le recul, je m’en rends compte. Toute cette histoire a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui ; grâce à ça, j’ai tout ce que j’ai aujourd’hui. Je suis plus forte, plus déterminée, plus courageuse et plus rien ne m’atteint ».

Dans sa publication, elle fait un clin d’œil à Dieu pour l’avoir élevée, fait grandir. » Merci pour tout ce que j’ai, pour tout ce que je suis et représente aujourd’hui, merci pour ta grâce dans ma vie. Merci aussi à toutes ces personnes qui me suivent, m’aiment, m’envoient des messages. Tout ça aussi, c’est grâce à vous. Sans vous, y a pas de moi. Mille merci ». Et de conclure : « La pierre rejetée est devenue la principale ».

Les faits…

Pour rappel, suite à l’affaire Bangala provoquée par les étudiantes de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) et la haute Ecole de Commerce et de management (HECM), (qui ont imité une scène de caricature de Madlip2.com dont le message est à l’antipode de la morale), deux jeunes femmes, Clara et Yannelle, résidant à Porto-Novo, capitale politique du Bénin, s’étaient adonnées à une série de joutes verbales, marquées par une certaine violence impudique sans précédent, sur les réseaux sociaux. Il s’agissait de vidéos virales aux allures immorales qui, sans aucun doute, mettaient à nu leurs obscénités sexuelles.

Dans les rangs des internautes, cela a soulevé des flots de contestations. C’est pourquoi, meurtrie et vexée par ce cocktail d’indignations qu’a engendré cette série de joutes verbales, la famille de la jeune fille n’a ménagé aucun effort pour punir leur fille, conformément à une certaine tradition qui est la sienne, pour la simple raison de s’être comportée de façon immorale sur les réseaux sociaux.