Australie: décès prématuré de la surfeuse française Poeti Norac à 24 ans

La surfeuse française Poeti Norac est morte à l’âge de 24 ans en Australie le week-end dernier. La défunte était vice-championne de France 2018 de longboard.

La Fédération Française de Surf a annoncé dans un communiqué le décès de Poeti Norac lors du premier week-end de février, en Australie. « La Fédération Française de Surf est au regret de vous annoncer, en accord avec sa famille, la disparition de Poeti Norac (24 ans), vice-championne de France de longboard », a publié la fédération sur Twitter, en légende d’une photo de la jeune femme. « La communauté surf perd un membre de sa famille, une belle personne au sourire radieux, une artiste sur sa grande planche et dont l’enthousiasme rayonnait en Vendée et partout ailleurs. La Fédération Française de Surf adresse ses plus sincères condoléances à ses parents, ses proches, ses amis et au Surf Club de St Gilles Croix de Vie » indique le même communiqué.

Une cérémonie en hommage à Poeti Norac sera organisée dans les jours prochains, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Selon Closer, Poeti Norac , 24 ans était partie s’installer en Australie depuis plusieurs mois. « La jeune femme est décédée sur la Sunshine Coast, au sud du Queensland, une importante plage australienne où se trouve des stations balnéaires et des spots » précise le média qui estime que les circonstances de sa mort n’ont pas encore été révélées.