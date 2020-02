Audience à la CPI: le message de soutien de l’opposition ivoirienne à Gbagbo et Blé Goudé (vidéo)

L’audience consacrée à l’étude des conditions de libération du président Laurent Gbagbo s’est ouverte ce jeudi à La Haye au siège de la cour pénale internationale. A cette occasion, l’opposition ivoirienne, par la voix d’un cadre du PDCI-RDA, a lu un message de soutien à l’endroit du patron de la gauche ivoirienne.

Le président Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé ont reçu le soutien indéfectible de certains partis politiques de l’opposition. A la sortie de l’audience de ce jeudi, Noel Akossi BENDJO, Secrétaire Exécutif à l’Organisation et à la Mobilisation du PDCI, entouré des leaders du FPI et de EDS, a lu un message de soutien à l’endroit de Gbagbo et de son filleul. Voici l’intégralité de la vidéo publiée par connexionivoirienne.com.