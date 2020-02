Send an email

Follow on Twitter

Attaque au Burkina Faso: un homme tué et un pasteur enlevé avec des enfants à Sebba

Des hommes armés non identifiés ont tué une personne et en ont enlevé six autres dont un pasteur dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 février à Sebba, chef lieu de la province du Yagha au Burkina Faso.

Une personne tuée et six autres enlevées, c’est le bilan provisoire d’une attaque d’hommes armés non identifiés dans la nuit du lundi au mardi, dans la ville de Sebba, apprend-ton de Faso.net. « Les cinq autres personnes enlevées avec le pasteur seraient des membres de sa famille« , indique le média. Les assaillants seraient repartis avec un véhicule. Pour l’heure, aucune source officielle ne s’est prononcée sur cette énième attaque dans ces derniers jours.

Les attaques contre les villageois, les forces de défense et de sécurité et les lieux de culte sont fréquentes dans le pays depuis 2015. Le Burkina Faso ainsi que les autres pays du sahel font face à l’avancée des groupes armés. La présence des forces étrangères et du G5 sahel ne limitent pas les dégâts.