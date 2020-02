Après le Nigéria, la Guinée ferme aussi partiellement ses frontières terrestres

Send an email

La Guinée a annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les importations de marchandises quelconques dans le pays à travers ses frontières terrestres.

C’est le patron des renseignements à la direction générale des douanes de la Guinée, le colonel Abdoulaye Traoré, qui a fait l’annonce à la télévision nationale, jeudi. Selon les explications, ‘les importations de marchandises de toute nature se feront désormais par le port de Conakry, doté de scanners et de logiciels modernes capables de détecter tout cas de fraude ou de marchandises prohibées’.

Traoré indique que cette mesure vise à assurer la sécurité transfrontalière et surtout à préserver l’intégrité du territoire national. De même, il s’agit de lutter contre la fraude, la contrebande et les trafics divers non autorités sur le territoire guinéen. Il indique cependant que les personnes peuvent circuler librement sans être inquiétés. Notons que les services des douanes guinéens ont fait une importante saisie de 40 tonnes de cartouches de calibre douze, à la frontière avec le Mali.