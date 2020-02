Send an email

Après Alger et Tunis, l’Olympique de Marseille ouvre son école de foot à Abidjan

Olympique de Marseille, club français de première division, poursuit sa politique d’installation de centre de formation en Afrique. Selon la presse française, un centre de l’OM sera inauguré bientôt à Abidjan.

L’OM va inaugurer sa troisième école de foot sur le continent africain. Après l’Algérie et la Tunisie, c’est dans la capitale ivoirienne que le seul club français, à avoir gagné la Ligue des champions, a posé ses valises. Pour l’occasion, le club enverra une délégation composée notamment du directeur général, Laurent Colette, et l’ancien footballeur, Basile Boli, pour inaugurer cette nouvelle école. Celle-ci abritera des jeunes de 5 à 16 ans.

Conscient du potentiel énorme de talents dont dispose l’Afrique, le club français a déjà lancé un programme baptisé OM School Africa, dont le but est de former des joueurs âgés de 5 à 16 ans, selon les méthodes marseillaises. Il a également tissé un partenariat avec l’académie Diambars, au Sénégal. Le prochain centre de formation de l’OM se situerait à Yaoundé, au Cameroun. Pour rappel, plusieurs stars africaines, dont Didier Drogba, Habib Beye, Belmadi, Pele et Taiwo, ont marqué leur passage à Marseille.