Angélique Kidjo honorée par l’Université catholique Louvain de Belgique

Send an email

Une nouvelle distinction pour la diva internationale, Angélique Kidjo. Après sa consécration aux Grammy Awards, la vedette de la musique béninoise vient d’être élevée au rang de docteur es honoris causa par l’université catholique Louvain de la Belgique.

Pour son engagement à promouvoir l’éducation des filles et à défendre les droits des femmes, la star de la musique internationale, Angélique Kidjo, vient d’être élevée au grade de docteur es honoris causa par l’université catholique de Louvain en Belgique. Un doctorat es honoris causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité éminente. Un docteur honoris causa est le récipiendaire d’un doctorat honoris causa, ou de doctorat honorifique. Cette distinction vient seulement quelques jours après que la diva internationale ait été consacrée aux Grammy Awards.

Sous l’émotion, la star de la musique béninoise s’est dite très honorée de cet honneur qui est fait à sa personne. Son engagement pour l’éducation, va-t-elle préciser, est dû au fait que c’est grâce à l’éducation que le monde pourrait bien se porter et, sans la promotion de la femme, le continent ne saurait tenir debout. Angélique Kidjo, depuis toujours, a milité pour l’accès des filles à l’éducation et pour leur émancipation. Nommée ambassadrice de l’UNICEF, elle oeuvre, à travers sa fondation Batonga, à la protection de l’environnement, à la défense des droits de l’homme et de l’enfant, à la promotion du commerce équitable.