Algérie: un patron de presse, proche de Bouteflika, arrêté pour corruption

Un patron de média, proche de l’ancien président, Abdelaziz Bouteflika, a été arrêté, ce mercredi, à Alger pour des faits de corruption, apprend-on de l’AFP.

En Algérie, le chef du groupe de média privé (Ennahar), Anis Rahmani, a été arrêté et placé en garde à vue, mercredi, pour des faits de corruption. Selon des médias locaux, le journaliste de 49 ans est accusé d’infraction à la législation de change, chantage pour l’obtention d’avantages indus, abus de pouvoir et détention de comptes bancaires à l’étranger. Ces deniers mois, Anis Rahmani et son groupe de presse ont eu des démêlées avec la justice, dans plusieurs dossiers de diffamation qui leur a même valu des condamnations.

Réputé proche de l’ex-président Abdelazizi Bouteflika, Anis Rahmani sera présenté au procureur de la république, ce jeudi. En Algérie, une vaste opération anti-corruption a été lancée par la justice pour appréhender des personnes accusées dans des dossiers de malversations, sous l’ancien régime. Reste à savoir si ce patron de presse va s’ajouter à la longue liste.