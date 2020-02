Alessandra Sublet: l’animatrice décroche un job complètement fou (photo)

Alessandra Sublet a annoncé sur les réseaux sociaux avoir décroché un nouveau job. La jeune femme est retenue en tant qu’ambassadeur des @24heuresmotos prévus pour avril 2020.

Alessandra Sublet, 43 ans quitte les écran pour changer de l’air. Actuellement sur l’île des Antilles avec sa famille, elle annonce avoir décroché un job passionnant. « Très heureuse d’être le starter des @24heuresmotos, Un des rares exploits sportifs où les enjeux humains et physiques sont juste dingues. Je suis très fière de pouvoir porter cet événement ! rdv le 18 avril prochain #motarde #24hmotos. » a t-elle annoncé en légende d’un cliché où elle s’affiche au naturel.

Divorcée, mère célibataire et très heureuse, Alessandra Sublet, a le goût du challenge et n’a pas froid aux yeux. Elle a décroché en 2019 son permis moto et veut déjà en profiter au maximum. Selon Closer, Alessandra Sublet est très fan de moto et chevauche telle qu’elle le peut des petits bijoux à deux roues.