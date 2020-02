« Alassane Ouattara veut confisquer le pouvoir », Affoussiata Bamba Lamine

Send an email

Alors que plusieurs observateurs indiquent déjà que le président ivoirien, Alassane Ouattara, s’acharne contre les hommes politique pour éviter de la concurrence lors de la présidentielle prochaine, l’ex-ministre de la communication, Affoussiata Bamba Lamine, vient corser l’addition en l’accusant de vouloir « confisquer le pouvoir ».

Dans un tweet, Mme Bamba a indiqué que « le régime d’Alassane Ouattara a fini de convaincre le monde entier de sa volonté de confisquer le pouvoir en cherchant à réduire au silence l’opposition, et ce, en violation des règles de procédure judiciaire ». Sans s’en arrêter à cette seule remarque, cette proche de Guillaume Soro, ancienne alliée de Ouattara, tombée en disgrâce, poursuit en martelant que « le procès » de l’ex-président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé « en cours à la CPI (Cour pénale internationale) en est une illustration parfaite ».

Parlant de l’exemple du procès de Laurent Gbagbo, Affoussiata Bamba Lamine fait allusion à l’audience qui se déroule actuellement à la CPI où les avocats engagés par le gouvernement ivoirien, tentent d’empêcher une levée des restrictions qui ont conditionné la libération de Gbagbo. En effet, si l’ancien président et son ancien ministre, Blé Goudé, obtiennent la liberté inconditionnelle, ils pourraient rentrer en Côte d’Ivoire et, éventuellement, participer à nouveau, à l’animation de la vie politique du pays. Ce qui, sans aucun doute, n’arrangerait pas les affaires de Ouattara et son parti, le RHDP.