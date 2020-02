Afghanistan : les Etats-Unis et les Talibans font la paix, les soldats rentrent dans 14 mois

Les États-Unis ont signé un accord de paix avec des militants talibans visant à mettre fin à la guerre de près de deux décennies en Afghanistan.

Les États-Unis et l’OTAN retireront toutes leurs troupes du pays dans un délai de 14 mois dans le cadre d’un nouvel accord, si les Talibans respectent leurs engagements de prévenir le terrorisme. L’Amérique réduirait initialement ses forces en Afghanistan à 8 600 dans les 135 jours suivant l’accord américano-taliban, qui était en cours de signature à Doha, la capitale du Qatar. Les gouvernements américain et afghan ont déclaré dans une déclaration conjointe: «La coalition achèvera le retrait de ses forces restantes d’Afghanistan dans les 14 mois suivant l’annonce de cette déclaration conjointe et de l’accord américano-taliban … sous réserve de l’accomplissement par les talibans de ces engagements dans le cadre de l’accord américano-taliban. »

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, a déclaré que l’organisation «soutient cet accord de paix» et était prête à réduire le nombre de soldats dans le pays. Cependant, il a déclaré que l’OTAN augmenterait encore sa présence si la situation se détériorait, ajoutant: « La paix est longue et difficile et nous devons être préparés aux revers et aux spoilers ». L’accord de paix vise à mettre fin à 18 ans d’effusions de sang en Afghanistan et à permettre aux troupes américaines de rentrer chez elles après la plus longue guerre des États-Unis.

La guerre en Afghanistan et un accord historique

Le président George Bush a ordonné l’invasion de l’Afghanistan par les États-Unis en réponse aux attentats du 11 septembre 2001. Il n’a fallu que quelques mois pour renverser les talibans et envoyer Oussama ben Laden et les principaux militants d’al-Qaïda se précipiter à travers la frontière vers le Pakistan, mais la guerre a traîné pendant des années, dans l’un des pays les moins développés du monde. Les talibans se sont regroupés et dominent actuellement plus de la moitié du pays. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo est arrivé samedi au Qatar en provenance de Washington pour assister à la signature de l’accord historique par l’envoyé spécial américain Zalmay Khalilzad et le chef politique taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.

Il s’agit de faire la paix et de construire un avenir meilleur et commun

Pendant ce temps, Mark Esper, le secrétaire américain à la Défense, s’est rendu à Kaboul pour une visite qui, selon des responsables et des experts, visait à rassurer le gouvernement afghan sur l’engagement des États-Unis dans le pays. L’ambassade des États-Unis à Kaboul a déclaré que c’était une «journée monumentale pour l’Afghanistan», ajoutant dans un post sur Twitter: «Il s’agit de faire la paix et de construire un avenir meilleur et commun. Nous sommes avec l’Afghanistan. » Quelques heures avant l’accord, les talibans ont ordonné à tous leurs combattants en Afghanistan « de s’abstenir de toute sorte d’attaque … pour le bonheur de la nation ».

Zabiullah Mujahid, porte-parole du groupe islamiste extrémiste, a déclaré: « Le plus important, c’est que nous espérons que les États-Unis resteront fidèles à leurs promesses pendant la négociation et l’accord de paix. » Il a ajouté qu’il était «irritant et provocateur» que des avions militaires étrangers continuent de survoler le territoire des Taliban, mais que les combattants des milices suivaient l’ordre de se retirer. Plus de 2 400 soldats américains ont été tués pendant la guerre depuis 2001, ainsi que plus de 450 soldats britanniques et des dizaines de milliers de soldats du gouvernement afghan, de combattants talibans et de civils.