Send an email

Affrontement d’Idleb : vers une guerre imminente entre la Turquie et la Syrie ?

La Turquie renforce ses positions dans la province d’Idleb en Syrie, alors que les forces du gouvernement syrien gagnent du terrain dans la région. Le président turc a insisté sur le fait que ses forces ne se retireraient pas et que la Russie devait garder le contrôle du régime d’Assad, écrit Alsouria Net.

La tension monte entre la Syrie et la Turquie après l’altercation de lundi entre les deux forces à Idleb. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que la Turquie ne permettrait pas aux forces d’Assad de réaliser plus de progrès dans la province, tandis que son pays y renforce ses positions militaires et ses zones de déploiement, rapporte le Syrian Observer. Lors d’une réunion avec les médias turcs après son retour d’Ukraine, mardi, Erdogan a déclaré que « le régime tente d’avancer sur le terrain à Idleb en déplaçant des innocents qui se dirigent vers nos frontières ». Il a ajouté : « Nous ne donnerons pas, là, une chance d’avancer, car cela nous alourdirait. »

Cette montée des violences entre les soldats turcs et les soldats syriens pourraient, par ricochet, entraver les relations entre la Russie et la Turquie, Moscou soutenant Assad. Mais Erdogan s’est montré rassurant et déterminé à ce sujet. L’agence Anadolu a cité le président turc disant qu’il n’était pas nécessaire d’entrer en conflit avec la Russie à ce stade. Il a ajouté que les opérations turques avaient donné au régime d’Assad une «leçon majeure» ajoutant «mais nous ne nous arrêterons pas. Nous continuerons avec la même détermination. » Le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que « l’excuse russe selon laquelle il est incapable de contrôler pleinement le régime syrien n’est pas correcte ». Il a ajouté qu’Ankara avait appelé la Russie pour mettre fin à « l’insolence » du régime.