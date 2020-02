« 90% des femmes ne se marient pas avec qui elles aiment, mais qui est prêt »

Les hommes mariés vivent plus longtemps que les hommes seuls. Ne me croyez pas sur parole. @Google it. Le mariage, surtout avec la bonne femme, c’est la santé. En revanche, les hommes ayant plusieurs copines vivent beaucoup plus longtemps. Recherche-le sur Google. Même la nature est contre la promiscuité! #FreeLeahSharibu #RenosNuggets