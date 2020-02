33è session ordinaire de l’UA: Ali Bongo délègue ses pouvoirs à Alain-Claude Bilie-By-Nze

Le président gabonais, Ali Bongo, ne participera pas au 33è sommet ordinaire de l’Union Africaine du 9 au 10 février prochain en Ethiopie. Il a jeté le dévolu sur son ministre des affaires étrangères, Alain-Claude Bilie-By-Nze, pour représenter le Gabon.

Le président Ali Bongo Ondimba ne se rendra pas dans la capitale éthiopienne pour participer au 33è sommet des chefs d’Etat et de gouvernements, prévu du 9 au 10 février. L’annonce a été faite ce jeudi via un communiqué du chef de la diplomatie, cité par Gabonreview.com. En effet, le ministre d’État aux Affaires étrangères représentera officiellement le président de la République et prendra part, en son nom, « à la conférence et aux différents événements de haut niveau qui impliqueront le Gabon».

Axée sur le thème: « Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l’Afrique« , cette session ordinaire se penchera sur les foyers de conflits en Afrique, notamment en Libye et au sahel. Il connaîtra également le passage de témoin entre l’égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le sud-africain Cyril Ramaphosa, respectivement présidents sortant et entrant de l’organisation continentale. En prélude à ce sommet, le conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’UA se réunira en amont pour baliser le terrain aux dirigeants.