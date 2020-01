Zinedine Zidane prend la défense d’Ernesto Valverde

Send an email

En difficulté, le coach espagnol Ernesto Valverde a reçu le soutien de son homologue madrilène Zinedine Zidane.

C’est un secret de polichinelle, l’entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, est sur un siège éjectable. Ses résultats ne convainquent plus et ses jours sont désormais comptés. Sa défaite à la 1/2 finale de la Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético n’a fait que remuer le couteau dans la plaie. Selon la presse catalan, certains dirigeants du Barça auraient pris contact avec Xavi Hernandez, le vendredi 10 janvier 2020, et lui auraient proposé un contrat pour la succession d’Ernesto Valverde.

Dans la foulée, le conseil administratif du Barça a annoncé une réunion pour discuter de l’avenir du coach espagnol le lundi prochain. Sera-t-il limogé ou non ? Toujours est-il qu’il a le soutien de certains de ses cadres et de son président Josep Maria Bartomeu, mais aussi celui de son homologue madrilène.

En conférence de presse d’avant la finale de la Supercoupe d’Espagne qui va opposer son club à l’Atlético de Madrid, dimanche 12 janvier 2020, le coach du Real Madrid Zinedine Zidane a pris la défense du manager des blaugranas: « C’est ce que nous vivons en tant qu’entraîneurs, c’est quelque chose qui ne changera pas. Je pensais que Barcelone allait gagner le match, mais l’Atlético s’est bien battu jusqu’à la fin. C’est le football, jusqu’à la dernière minute tout peut arriver. », a déclaré Zizou.