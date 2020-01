Zahia Dehar ultra glamour: elle dévoile son corps de rêve dans une mini-robe (photo)

Send an email

Zahia Dehar s’est affichée dans une jolie tenue rose pâle aussi classe que sexy. La jeune femme a enflammé la toile et ses fans se sont empressés de vanter la beauté de la jeune femme.

Zahia Dehar, l’interprète de Sofia dans Une Fille Facile assume pleinement sa féminité et n’hésite pas à montrer son corps nu. Récemment, la jeune femme de 27 ans a dévoilé son physique de rêve pour le plaisir de ses fans. C’était suite à un shooting photo au cours duquel elle ne portait rien du tout et se laissait accrocher les mains en mode BDSM de Noël.

Depuis cet incident, la mannequin a pris ses distances avec ses fans avant de revenir en force avec une photo osée ce jeudi 23 janvier 2020. Mais elle a pu conquérir le cœur de ses abonnés. L’image a été prise dans un escalier de Paris, et dans une très belle robe rose. Comme l’indique le cliché, elle a choisi de ne pas trop se maquiller avec ce look simple, classe et glamour que les fans semblent avoir validé à 100 %. « Magnifique » ; « Horriblement belle » ; « Bombasse » ou encore « Je t’admire en tant que femme» peut-on lire en commentaire.