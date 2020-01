Xavi s’explique sur son refus d’entraîner le Barça

Send an email

Pressenti pour succéder à Ernesto Valverde, limogé lundi par les dirigeants blaugrans, Xavi Hernandez ne sera finalement pas le nouvel entraîneur du Barça. En marge de la Coupe du Qatar, qu’il va disputer ce vendredi face à Al Duhail, l’ancien milieu de terrain est revenu sur les raisons qui ont justifié son choix et a profité pour féliciter le nouveau coach Quique Setién.

Actuel manageur d’Al-Sadd, Xavi Hernandez était le grandissime favori pour succéder à Ernesto Valverde. Légende vivante du club catalan, le milieu de terrain est adulé par le public barcelonais et plusieurs médias ont évoqué avec insistance son nom au côté du Barça. Éric Abidal, directeur sportif du club et Oscar Grau, directeur général, se sont même rendus à Doha afin de proposer le poste à l’ancien milieu de terrain du club. Mais le joueur a décliné la proposition.

En marge de la finale de la Coupe du Qatar entre son Al Sadd et Al Duhai, l’ancien capitaine du Barça a d’abord confirmé qu’il avait bien été contacté pour prendre la succession d’Ernesto Valverde avant d’expliquer son refus:« Oui, j’ai reçu une offre du Barça en présence d’Eric Abidal et Oscar Grau, mais je ne l’ai pas acceptée, car c’est trop tôt pour moi pour entraîner le Barça. Mais entraîner un jour le Barça continue d’être mon rêve», a confié Xavi, sur des propos rapportés par Mundo Deportivo. En attendant de réaliser un jour son rêve, Xavi a accueilli avec bonheur la nomination de Quique Setién jusqu’en 2022. « J’adore le nouvel entraîneur du Barça, j’aime sa façon de travailler et j’espère qu’il va réussir avec cette équipe», a-t-il ajouté.