WhatsApp: un « virus du Nouvel An » a touché la messagerie

WhatsApp, l’application de messagerie cryptée détenue par Facebook est encore victime d’une nouvelle arnaque. Un nouveau virus de « Nouvel an » s’est attaqué aux comptes des utilisateurs de la messagerie.

Dimanche 5 janvier 2020, le portail Gizchina a prévenu les utilisateurs de la messagerie WhatsApp sur une nouvelle arnaque, baptisée le « virus du Nouvel An« . Un nouveau virus qui s’attaque aux comptes WhatsApp des utilisateurs. Selon nos informations, les hackers attachent des liens vers des pages infectées par le biais des virus aux messages de « vœux pour 2020« . Le « Virus du Nouvel An » consiste à envoyer des messages via WhatsApp contenant des liens vers des sites externes infestés de logiciels malveillants. Si les utilisateurs suivent ces liens, ils peuvent compromettre le fonctionnement de leurs ordinateurs ou smartphones.

De plus, il existe également un risque que les utilisateurs puissent faire l’objet de publicités invasives et soient obligés de fournir des données personnelles ou de s’abonner à des services indésirables, nous rapporte Sputniknews. La messagerie WhatsApp recommande à ses utilisateurs de ne pas cliquer sur les liens pour éviter des conséquences indésirables. Il est également conseillé de bloquer les expéditeurs inconnus desdits messages. « Si le virus du Nouvel An vient d’un ami, il doit être averti du piratage », a noté WhatsApp. Il est précisé que le 1er février, WhatsApp cessera de fonctionner sur les appareils avec des versions plus anciennes des systèmes d’exploitation iOS et Android.