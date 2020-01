 » … vous êtes aujourd’hui ma deuxième famille », Charles Blé Goudé en fête avec ses avocats (Photos)

Send an email

15 janvier 2019 – 15 janvier 2020, il y a de cela un an jour pour jour que Charles Blé Goudé, accusé de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, a été acquitté. Le Président du COJEP et ses avocats ont célébré ses 1 an d’acquittement à La Haye.

Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I, à la majorité, a acquitté M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l’humanité prétendument perpétrés en Côte d’Ivoire en 2010 et 2011. Si l’ex-Président ivoirien, Laurent Gbagbo, en liberté sous condition a choisi la Belgique comme terre d’exil, Charles Blé Goudé est toujours à la Haye dans l’attente d’un pays d’accueil.

Ce mercredi 15 janvier 2020, l’ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes a décidé de célébrer ses 1 an d’acquittement. En compagnie de ses avocats, l’ex-ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo a exprimé ses gratitudes, autour d’un repas, à ceux-là qui l’ont aidé pendant ces années de procès. « 15 JANVIER 2019 – 15 JANVIER 2020 : Il y a exactement un an que grâce à votre travail, j’ai été acquitté, blanchi devant le monde entier. Plus que de simples avocats, vous êtes aujourd’hui ma deuxième famille. Aujourd’hui 15 janvier 2020, je voudrais vous traduire ma gratitude. Merci d’avoir accepté de partager ce petit repas avec moi. Ce que Dieu a commencé, il va terminer », a déclaré, ce mercredi 15 janvier 2020, Blé Goudé sur sa page facebook.